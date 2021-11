Unbekannter Mann erpresst Neunjährigen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Laudenbach. Im Zusammenhang mit der Erpressung eines neun Jahre alten Kindes durch einen Unbekannten in Laudenbach hat die Polizei den neuen Ermittlungsstand bekanntgegeben.

Ein Unbekannter hatte vergangene Woche einen neun Jahre alten Jungen erpresst. Er verlangte an der Haustür eines Anwesens die Herausgabe von Geld im Austausch für eine Zeitung von dem Kind. Zu dem Zeitpunkt befanden sich lediglich der Neunjährige sowie sein älterer, 13 Jahre alter Bruder in der Wohnung. Nachdem das Kind zunächst äußerte, kein Bargeld zu haben, soll der Mann diesem gedroht haben, dass etwas passiere, wenn er nicht bezahle. Der davon eingeschüchterte Neunjährige übergab dem Kriminellen daraufhin 150 Euro von seinem eigenen Ersparten. Danach soll der Unbekannte erklärt haben, dass der Vater des Jungen gesagt habe, er solle ihm weitere 150 Euro geben. Dies tat der Junge dann auch. Anschließend verschwand der Mann in unbekannte Richtung.

Kurz nachdem die Polizei die Pressemitteilung zu dem Fall veröffentlicht und öffentlich nach Zeugen gesucht hatte, meldeten sich 25 Hinweisgeber. Durch die Mithilfe der Anwohner, die teilweise auch private Videoüberwachungssysteme von deren Hauseingangsbereichen zur Verfügung stellten, konnte die Polizei einen 29-jährigen Tatverdächtigen aus Heidelberg ermitteln. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt.