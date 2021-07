Landau. Ein bislang unbekannter Täter hat das Schaufenster eines Juweliers am Kleinen Platz in Landau eingeschlagen und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Passanten am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr den Einbruch. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Rathausplatz. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze. Weitere Hinweise zum Vorfall und zum Unbekannten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06341/28-70 entgegen.

