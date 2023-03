Unbekannter in Landau rammt Dienstrad von Briefträgerin - Weiterfahrt unmöglich

Landau. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitag in Landau das Dienstrad einer Briefträgerin gerammt. Nach Polizeiangaben war das Rad so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Postmitarbeiterin musste auf ein Ersatzfahrrad zurückgreifen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Briefträgerin hatte ihr Dienstrad gegen 13 Uhr auf dem Gehweg im Nordring im Bereich der Einmündung zum Westring abgestellt, um ihrer Arbeit nachzugehen. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrrad der Briefträgerin und beschädigte dieses erheblich.

Hinweise zu dem Unfallhergang beziehungsweise zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 entgegen.