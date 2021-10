Unbekannter geht 56-Jährigen körperlich an und entwendet Geldbörse

Speyer. Eine unbekannte Person hat am Sonntag gegen 15.15 Uhr die Geldbörse eines 58-Jährigen, der an der Kreuzung Landauer Straße/Paulstraße in Speyer stand, entwendet. Hierbei wurde der 58-Jährige körperlich angegangen, blieb jedoch unverletzt, teilte die Polizei mit. Der Täter flüchtete in Richtung Gedächtniskirche. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkle, kurze Haare und ein Vollbart. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, eine schwarze Lederjacke, hellblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Zeugen, die am Sonntagmittag Beobachtungen im Umfeld der Paulstraße (Schwerdstraße, Landauer Straße, Gilgenstraße) gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/1370 zu melden.