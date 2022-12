Unbekannter Gassigänger greift in Nußloch Autofahrer an

Nußloch. Ein 68-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend nach einem Streit von einem noch Unbekannten, der mit seinem Hund spazieren war, angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei war der Pkw-Fahrer gegen 16 Uhr auf einem Feldweg von Walldorf in Richtung Nußloch unterwegs als er von dem Gassigänger angehalten wurde. Daraufhin stieg er aus seinem Wagen. Zwischen den Männern entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Folge der Gassigänger mit einer Hundeleine auf den 68-Jährigen einschlug. Dieser stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Danach konnte wieder in sein Auto zu steigen und wegfahren. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten, schlanken und dunkel gekleideten Mann handeln, der eine Basecap trug und wohl aus Nußloch stammt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

