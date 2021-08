Unbekannter führt Kindern Porno vor

Sinsheim. Ein unbekannter Mann soll zwei 13-jährigen Mädchen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ungefragt einen Pornofilm auf seinem Handy gezeigt haben. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen für den Vorfall am Montagabend zwischen 18.45 und 19 Uhr.

Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, habe er den Schülerinnen zunächst am Bahnhof Sinsheim erklärt, welchen Zug sie nach Steinsfurt nehmen müssten. Als die beiden im Zug saßen, soll er sie erst beobachtet haben und dann selbst eingestiegen sein. Den Angaben nach ging der Verdächtige an den beiden Kindern vorbei und stieg wieder aus. Noch bevor der Zug losfuhr, habe der Unbekannte sein Smartphone von außen an die Scheibe gehalten, hinter welcher die Mädchen saßen und haben dann einen Pornofilm darauf abgespielt. „Selbst als sich die Bahn in Bewegung setzte, rannte er noch einige Meter neben dem Zug her und hielt sein Handy an die Scheibe“, so ein Polizeisprecher.

Zeugen gesucht

Als die 13-Jährigen sich noch am selben Abend den Eltern anvertrauten, hätten diese umgehend die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei allerdings ohne Ergebnis verlaufen. Der Unbekannte soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß schlank und hellhäutig sein. Er trägt blond-orange-farbenes, seitlich rasiertes Haar, das oben etwas länger ist. Er hatte eine Brille mit viereckigen Gläsern und schwarzem Rahmen auf und trug ein weißes T-Shirt und eine graue Weste. Hinweise an: 0621/1 74 44 44. sin