Unbekannter Erwachsener zieht 12-Jährige an den Haaren

Speyer. Ein bislang Unbekannter hat ein Mädchen am Montagmorgen attackiert. Zu der Auseinandersetzung mal es laut Polizeibericht gegen 08:15 Uhr. Die 12-Jährige stieg aus einem Schulbus in der Dudenhofer Straße und lief in Richtung Obere Langgasse, als sie ein Mann an den Haaren zog und anschließend in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße davonlief. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu Mann im Alter von 50-60 Jahren, 175 cm groß, Glatze, schwarze Kleidung, weiße Schuhe sowie weiße FFP2 Maske machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

