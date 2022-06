Unbekannter erbeutet Bargeld in Speyerer Möbelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Speyer. Ein unbekannter Räuber hat am Montagabend einen vierstelligen Betrag aus einem Speyerer Möbelgeschäft in der Straße „Am Rübsamenwühl“ erbeutet. Nach Angaben der Polizei soll der Täter seine Hand unter seinem Pullover versteckt und somit eine Waffe angedeutet haben, während er den 18-jährigen Kassierer um Geld forderte. Ob er tatsächlich bewaffnet war, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Nachdem er das Geld an sich nahm, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, etwa 1,85 bis 1,9 Meter großen Mann mit einem Kreuz-Tattoo auf der linken Halsseite und kurzen, hellbraunen Haaren. Er war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover samt Innentasche und kurzer weißer Hose. Er führte zudem einen weißen Turnbeutel mit gelben Kordeln mit sich.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06232/1370 bei der Polizei zu melden.