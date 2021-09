Unbekannter entwendet Parfüm im Wert von mehr als 2.000 Euro

Bad Dürkheim. Ein Unbekannter hat in einem Drogeriemarkt in Bad Dürkheim Parfüm im Wert von mehr als 2.000 Euro entwendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe eine Mitarbeiterin am Mittwoch gegen 14.30 Uhr beobachtet, wie der Mann mehrere Parfumflakons in eine Papiertüte gesteckt und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ.

Der Täter wurde von der Polizei mit einer Größe von etwa 1,70 Meter, einem Alter von Anfang 20 und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt ein langärmeliges, helles Oberteil und eine dunkelblaue Fischermütze ohne Aufdruck. Die Mitarbeiterin habe angegeben, dass der Täter in der Vergangenheit schon mehrmals in ihrem Markt Waren eingekauft und diese auch bezahlt habe. Es sei ihr deshalb bekannt, dass er an einem seiner Oberarme ein Tattoo habe.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06322 - 9630 bei der Polizei.