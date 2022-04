Unbekannter besprüht Autos und Schilder auf Parkplatz

Worms. Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in Worms zwei Autos und zwei Parkschilder besprüht und damit beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, kaufte der Mann gegen 18.30 Uhr mehrere Dosen Farbe im Obi-Baumarkt im WEP. Anschließend besprühte er die unmittelbar vor dem Gebäude parkenden Autos und die zwei Parkschilder mit der Farbe. Der Täter wurde durch die Videoüberwachung eines der beschädigten Autos aufgezeichnet. Laut Polizei soll es sich um einen etwa 20-jährigen und 1,80 Meter bis 1,85 Meter großen schmalen Mann handeln, der eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und eine Basecap trug. Im Anschluss an seine Tat verließ er den Parkplatz in einem schwarzen Kia Soul. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06241/8520 zu melden

