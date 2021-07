Unbekannter beschädigt Poller - Zeugen gesucht

Frankenthal. Bei einem Unfall hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagvormittag in Frankenthal einen dort aufgestellten Poller beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr, in der Odenwaldstraße, Höhe Hausnummer 1. Vermutlich hat der Unbekannte beim Ausparken den Poller beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/ 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/ 934 1100 zu wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1