Unbekannter beschädigt fünf Autos

Weinheim. Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagmorgen 08 Uhr im Bereich der Karrillon- und Brückstraße in Weinheim mit einem unbekanntem Gegenstand an fünf abgestellten Autos Reifen kaputt gestochen. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bereits anfangs der Woche kam es im Bereich der Rosenbrunnenstraße, der Karrillonstraße und der Werderstraße zu

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an insgesamt sechs Fahrzeugen. Ein Tatzusammenhang ist derzeit nicht auszuschließen, so die Beamten.