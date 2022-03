Schwetzingen. Ein Unbekannter hat am späten Freitagabend sämtliche Saug- und Waschschläuche an einer SB-Autowaschanlage in der Essener Straße in Schwetzingen durchgeschnitten. Nach Angaben der Polizei konnte eine Überwachsungskamera die Tat aufzeichnen. Mit welchem Motiv der Täter gehandelt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06202/2880 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1