Worms. Ein Unbekannter hat am heutigen Samstag zwischen 14-16 Uhr, im Bereich Offsteiner Straße / Zum Affenberg in Worms an parkenden Fahrzeugen erhebliche Schäden hinterlassen. Laut Polizei demolierte der Täter hierbei insgesamt 19 Fahrzeuge. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizeiinspektion Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 zu melden.

AdUnit urban-intext1