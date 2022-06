Unbekannter belästigt 23-Jährige in Regionalbahn - Polizei sucht Zeugen

Rhein-Neckar. Eine junge Frau ist am Montagnachmittag in der Regionalbahn der Linie 68 zwischen Heidelberg und Edingen von einem bislang Unbekannten sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei berührte gegen 16.30 Uhr ein Mann, der sich in der Bahn neben die Frau gesetzt hatte, die 23-Jährige zunächst am Oberschenkel.

Die junge Frau drehte sich daraufhin von dem Unbekannten weg und rückte weiter in Richtung Fenster. Wenig später berührte der Mann erneut den Oberschenkel der Frau und schob anschließend seine Hand mit kräftigem Druck in Richtung deren Intimbereich. Dabei hatte er seine Jacke über die Hand gelegt, um die Tat zu verbergen. Als die 23-Jährige ihre Abneigung hiergegen zum Ausdruck gebracht hatte, stand der Unbekannte auf, entschuldigte sich und verließ an der Haltestelle Neu-Edingen die Bahn.

Der unbekannte Schwarzafrikaner wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa. 35 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Schwarze, bis zu den Schultern reichende Rastalocken. Er trug ein weißes Tuch über den Locken und war bekleidet mit weißem T-Shirt und blauer Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.