Unbekannter belästigt 13-Jährige in Regionalbahn - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim. Ein 13-jähriges Mädchen ist im Zug von einem bisher unbekannten Mann körperlich bedrängt und angeschrien worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Jugendliche am Donnerstag um 18.45 Uhr in der RB 45 von Deidesheim nach Bad Dürkheim unterwegs, als sie von dem Mann bedrängt wurde. Ein bisher unbekannter Zeuge - ein etwa 25-jähriger Mann - kam dem Mädchen zu Hilfe und forderte den Täter auf, die 13-Jährige in Ruhe zu lassen. Der Täter soll etwa 50 Jahre alt, ungepflegt sowie alkoholisiert gewesen sein. Die Polizei bittet den Zeugen, der dem Mädchen geholfen hat, sowie weitere Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder dem Täter machen können, sich unter 0631/340 730 bei der Bundespolizei Kaiserslautern zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1