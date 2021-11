Unbekannter beißt Gaststättenbesucher

Speyer. Nach einem Gaststättenbesuch in Speyer ist ein 47 Jahre alter Mann in der Nacht zu Sonntag von einer unbekannten Person in den Arm gebissen worden. Dabei habe er eine leichte Wunde davongetragen, teilte die Polizei mit. Der 23 Jahre alte Sohn, der seinen Vater begleitet hatte, erlitt bei dem Angriff des Unbekannten eine leichte Verletzung am Ellenbogen. Der Mann hatte Vater und Sohn unmittelbar nach dem Verlassen des Lokals in der Armbruststraße attackiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06232-1370 entgegen.