Unbekannter bedroht in Eppelheim zwei Menschen mit Schusswaffe

Eppelheim. Ein unbekannter Täter hat am Samstag eine 19-Jährige und einen 22-Jährigen vor der Eppelheimer Eishalle mit einer Schusswaffe bedroht. Laut Polizei waren die beiden zuvor mit dem unbekannten Täter verbal aneinandergeraten. Der Täter passte die beiden Geschädigten und zwei weitere Zeugen vor der Eishalle ab und bedrohte die beiden Geschädigten hier mit einer Schusswaffe. Ob es sich hierbei um eine Schreckschusswaffe handelt oder nicht, konnte die Polizei bislang nicht in Erfahrung bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehrere Besucher bemerkten den Vorfall, aber die Polizei konnte die Betreffenden später nicht mehr feststellen. Der Täter flüchtete später in unbekannte Richtung. Laut Pressemitteilung der Polizei ist das seine äußerliche Beschreibung: Männlich, etwa 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, Oberlippenbart und kleiner Kinnbart, er trug eine graue Wollmütze und eine hellgraue Wellensteyn-Jacke mit Fell am Kragen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Bedrohung dauern noch an. Der Polizeiposten Eppelheim ist dafür zuständig. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei dem Polizeiposten Eppelheim unter 06221-766377 melden.