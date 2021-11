Unbekannter Autofahrer rast in Baugerüst – Feuerwehr verhindert Einsturz

Mutterstadt. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Mutterstadt verursacht, bei dem ein Baugerüst zu Schaden kam. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Zeugin gegen 1.30 Uhr den Unfall in der Speyerer Straße, Hausnummer 112.

Laut Zeugenaussagen sowie den aufgefundenen Fahrzeugteilen handelt es sich bei dem Tatfahrzeug um einen dunklen/schwarzen BMW 5er, Baureihe E61 (Erstzulassung 2003-2010). Das Auto müsste vorne stark beschädigt sein, der rechte Vorderreifen sollte platt sein. Außerdem soll der BMW ein bulgarisches Kennzeichen mit unbekannter Zahlen-/Buchtstabenkombination besitzen.

Die Beamten fanden das Auto trotz Fahndung nicht auf. Durch den Aufprall wurde das Baugerüst so stark beschädigt, dass es in der Folge von der Feuerwehr teilweise abgebaut werden musste, um ein Einstürzen zu verhindern. Am Gebäude selbst entstand ebenfalls Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/49 50 bei der Polizei zu melden.