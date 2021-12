Unbekannter attackiert 16-Jährige

Landau. Eine 16-Jährige ist am vergangenen Donnerstag in Landau von einem Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Schülerin gegen 7.10 Uhr in der Straße "Am Wasserturm", als ein Mann sie auf Höhe des Hubschrauberlandeplatzes von hinten umklammerte. Der Unbekannte versuchte, die 16-Jährige festzuhalten, diese konnte sich aber aus dem Griff lösen und wegrennen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß und etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine helle Haut und auf der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger ein einfaches, mit zwei Strichen gezeichnetes rotes Kreuz. Der Mann trug einen schwarzen fast knielangen Regenmantel von Nike mit weißem Logo, schwarze Jeans, schwarze Sneaker-Turnschuhe und eine weiße FFP2-Maske.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06341/2870 bei der Polizei zu melden.