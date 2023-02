Sinsheim. Im Laufe des Freitagabends haben Unbekannte eine Kunstfigur in Sinsheim mutwillig aus der Befestigung gerissen und beschädigt. Nach Angaben der Polizei war der sogenannte „Alltagsmensch“ auf einer Parkbank in der Bahnhofstraße angebracht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/6900 bei der Polizei zu melden.

