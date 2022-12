Grünstadt. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen bei Grünstadt Böller auf die B 271 geworfen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei gemeldet, dass von einer Brücke zwischen Grünstadt und Obersülzen auch Gegenstände auf die B 271 geworfen wurden. Ein Streifenwagen stellte daraufhin mehrere Jugendliche in der Nähe der Brücke fest. Ob diese als Tatverdächtige in Frage kommen, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/93120 melden.

