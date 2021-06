Unbekannte versuchen Parkscheinautomaten aufzubrechen

Speyer. Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag bis Montag versucht, zwei Parkscheinautomaten in der Straße Im Hafenbecken aufzubrechen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Das Vorhaben misslang jedoch. Durch den Versuch an Bargeld zu gelangen, verursachten die Täter einen Schaden von 1000 Euro.

Zeugen, die am Wochenende vom 25. bis 28. Juni verdächtige Personen im Bereich des Hafenbeckens wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/ 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.