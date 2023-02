Unbekannte überfallen und verfolgen Mann in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße. Unbekannte haben einen 35-Jährigen am Samstag in Neustadt an der Weinstraße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen drei Männer den Mann gegen drei Uhr nachts in der Pfarrgasse. Dem Mann gelang es, in Richtung Innenstadt zu flüchten, wobei er von zwei Tätern verfolgt wurde.

Nachdem sich die Täter von ihm entfernt hatten, stellte der Mann fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Sein Geldbeutel wurde dann am Samstagvormittag in der Kunigundenstraße wieder gefunden.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnte die Polizei einen der drei Tatverdächtigen kurz nach der Tat vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige wurde nach einer Blutprobe auf freien Fuß gesetzt. Die zwei anderen Tatverdächtigen seien zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer habe einen Bart, ein anderer eine Mütze getragen.

Die Polizei sucht die zwei anderen Tatverdächtigen und ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 zu melden.