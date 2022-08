Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomat in Schifferstadt auf

Schifferstadt. Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen in der Frederickstraße aufgestellten Zigarettenautomat aufgesprengt. Ein Anwohner wurde in der Nacht durch ein Knallgeräusch aufmerksam, teilte die Polizei mit. Aktuell laufen Ermittlungen, ob Zigaretten, beziehungsweise Bargeld entwendet wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950 in Verbindung zu setzen.