Unbekannte Täter schlagen Rathausfenster in Biblis mit Stein kaputt

Biblis. Bislang unbekannte Täter haben das Fenster am Rathaus Biblis mit einem Stein eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, liegt die Tatzeit vermutlich zwischen Sonntag und Montag. Die Ermittler schätzen die Schadenshöhe an dem Gebäude in der Darmstädter Straße auf mindestens 1000 Euro. Das Kommissariat 42 in Lampertheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06206 94400 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

