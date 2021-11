Unbekannte Täter heben Kanaldeckel in Frankenthal aus - Polizei sucht nach Zeugen

Frankenthal. Unbekannte Täter haben am Sonntagabend einen Kanaldeckel ausgehoben und anschließend durch die Heckscheibe eines geparkten Autos geworfen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen gegen 19.30 Uhr in der Leininger Straße in Frankenthal zu. Der ausgehobene Kanaldeckel konnte im Kofferraum des beschädigten Autos aufgefunden werden. Ob weitere Verkehrsteilnehmer durch den ausgehobenen Kanaldeckel geschädigt wurden, sei derzeit noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.