Unbekannte Täter attackieren 22-Jährigen - Zeugen gesucht

Sinsheim. Mehrere unbekannte Täter haben am Montagabend in der Unterführung der alten Daisbacher Straße einen 22-jährigen Mann angegriffen und brutal verprügelt. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der 22-Jährige mit einem mitgeführten Messer zur Wehr gesetzt und hierbei einen der Angreifer vermutlich an der Hand verletzt haben.

Die Hintergründe der Tat, die sich gegen 22.15 Uhr in Sinsheim ereignete, sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/6900 zu melden.