Unbekannte stehlen Navigationsgeräte und Lenkräder aus Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Eppelheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Lenkräder und Navigationsgeräte aus mehreren Fahrzeugen in Eppelheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter dort bei insgesamt fünf Autos, bei allen handelte es sich dabei um Fahrzeuge der Marke BMW, die Multifunktionslenkräder und auch die festeingebauten Navigationssysteme. Um die Fahrzeugtür zu öffnen, bohrten die Täter dafür ein Loch hinein. Die Autos waren in der Albert-Schweitzer-Straße, dem Konrad-Adenauer-Ring, der Weimarer- und der Handelsstraße geparkt.

Nach Angaben der Polizei wurde ein Zeuge am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.10 Uhr, auf zwei Täter aufmerksam, die sich in der Albert-Schweitzer-Straße an einem BMW zu schaffen machten. Den Beiden gelang trotz sofortiger Alarmierung und anschließender Fahndung der Polizei die Flucht in Richtung Erzbergstraße.

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1: circa 30-45 Jahre alt, durchschnittliche Größe, schlanke bzw. sportliche Statur, helle Hautfarbe, trug eine schwarze Maske über dem Gesicht und dunkle lange Kleidung

Täter 2: trug eine Sturmmaske, schwarze lange Kleidung und hatte eine kleine Sporttasche bei sich

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621 1744444 zu melden.