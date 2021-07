Unbekannte stehlen Katalysatoren aus Autos - Zeugen gesucht

Speyer. In Speyer sind im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag an mehreren Fahrzeugen eines Gebrauchtwagenhändlers in der Franz-Kirrmeier-Straße die Katalysatoren entwendet worden. Nach Aussagen der Polizei sind die Täter noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.