Unbekannte stehlen Gegenstände im Wert von 10.000 Euro aus Wohnung

Mannheim. Unbekannte sind am Dienstag in eine Obergeschosswohnung in der Mannheimer Oststadt eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter gelangten demnach zwischen 7.30 Uhr und 16:30 Uhr über die Haupteingangstür in das Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße und hebelten anschließend die Wohnungstür der betroffenen Eigentümer auf. Es seien eine wertvolle Herrenuhr und hochwertige Schuhe gestohlen worden. Der Schaden der Gegenstände beläuft sich laut Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

Die Polizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Einbruches. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.