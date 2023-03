Unbekannte stehlen Diesel und Werkzeug von Baustelle in Ladenburg

Ladenburg. Unbekannte haben in zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Werkzeug und mehrere gefüllte Dieselkanister von einer Baustelle in Ladenburg entwendet. Nach Angaben der Polizei habe sich die Täterschaft zuvor gewaltsam Zutritt zu einem Container auf der Baustelle im Gänseacker verschafft. Zudem entwendeten sie einen auf einem Container abgestellten Sägetisch und entleerten von zwei Baustellenfahrzeugen die Dieseltanks.



Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06203/93050 an die Polizei zu wenden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kulturpolitik Nationaltheater Mannheim baut „Opal“ selbst fertig Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1