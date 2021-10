Unbekannte stehlen Baumaschinen im Wert von 16.000 Euro

Maxdorf. Unbekannte haben in der Zeit von Mittwochabend, 18 Uhr, auf Donnerstagmorgen, 6 Uhr, mehrere Baumaschinen in Maxdorf gestohlen. Nach Polizeiangaben überkletterten die Diebe einen Zaun in der Hanns-Hörbiger-Straße und entwendeten Geräte im Wert von über 16.000 Euro. Auf Grund des Gewichts der Geräte, wird von mehr als einem Täter ausgegangen. Zum Abtransport muss auch ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein.

Hinweise können bei der Polizei unter den Telefonnummern 06237/934-1100 oder 06233/ 313-0 abgegeben werden. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de gegeben werden.