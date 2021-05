Ludwigshafen. Am Mittwoch haben Unbekannte gegen 18 Uhr mehrere Stühle auf der Grünfläche in der Bliesstraße in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, waren diese als Müll deklariert. Durch den einsetzenden Regen wurde das Feuer gelöscht. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

