Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Viernheim

Viernheim. Unbekannte haben in der Innenstadt von Viernheim zwei Geldautomaten gesprengt. Zeugen hatten am frühen Freitagmorgen, gegen 3.50 Uhr, zunächst einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf sei es zu einer zweiten Explosion gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um drei maskierte Täter, die in einem schwarzen Audi S 6 flüchteten. Eine Großfahndung nach ihnen dauerte am Morgen an. Ob und wie viel Beute die Täter machten, war zunächst nicht bekannt. (mit dpa)

