Sinsheim. Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Sinsheim gesprengt und sind nun auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilt, gab es einen Großeinsatz am Tatort, im Bereich der Badewelt Sinsheim. Die Täter sind direkt nach der Tat mit einem Auto geflohen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu Schaden kam laut Polizei niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.