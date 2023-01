Landau. Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Samstag in Landau ein Cabrio aufgeschlitzt und dort mehrere Uhren gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter an dem Fahrzeugverdeck des Wagens, der in der Königstraße geparkt war zu schaffen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

