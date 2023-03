Unbekannte schlagen in Bad Dürkheim zu - Polizei sucht nach Gewalttat Zeugen

Bad Dürkheim. Erst wurde ihm ins Gesicht geschlagen, dann traten bislang Unbekannte auf den am Boden liegenden ein: In der Nacht auf Sonntag kam es gegen Mitternacht im Bereich des Annabergs bei Bad Dürkheim zu einer gefährlichen Körperverletzung sowie räuberischen Erpressung, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst sei es zwischen zwei Gruppen zu einer Rangelei gekommen, in dessen Verlauf ein Täter dem Geschädigten mehrfach in Gesicht und in die Magengrube schlug. Als das Opfer zu Boden ging, habe ihm ein zweiter Täter mit dem Schuh ins Gesicht getreten, wodurch er eine Platzwunde erlitt, hieß es. Nachdem sich der Geschädigte wieder aufgerafft habe, sei es erneut zur Rangelei gekommen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei, kaum dass sich die Situation wieder beruhigt hatte, ein weiterer Mann an das Opfer herangetreten und habe ihm mit weiteren Schlägen gedroht, falls er kein Geld herausrücke. Der Geschädigte sei nicht darauf eingegangen und konnte sich vom Ort des Geschehens entfernen. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322/9630 zu melden.