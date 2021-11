Unbekannte schlagen 31-Jährigen nieder - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd. Eine Gruppe von sechs bis acht unbekannten jungen Männern soll am Bahnhof in Neckargemünd einen 31-Jährigen niedergeschlagen haben. Mit einem Stein sei der Geschädigte am Mittwoch gegen 18 Uhr am Gleis vier dabei zunächst von einer der Personen aus der Gruppe auf den Kopf geschlagen worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Nachdem der Mann zu Boden ging, sollen die sechs bis acht Beschuldigten gemeinsam auf ihn eingetreten haben. Erst als er regungslos liegenblieb, ließ die Gruppe von ihrem Opfer ab und suchte das Weite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen kümmerten sich um den 31-Jährigen und verständigten Polizei sowie Rettungsdienst. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde ein 18 Jahre alter Verdächtiger identifiziert, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Auseinandersetzung vom 5. Oktober am Bahnhof Neckargemünd als Auslöser des Konflikts in Betracht gezogen. Damals wurde ein 18-jähriger Geschädigter mit einem Messer am Bein verletzt. Bei ihm soll es sich nach Aussage einer Sprecherin der Bundespolizei um den Tatverdächtigen vom aktuellen Fall handeln.

In beiden Fällen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 06223/9254-0 bei der Polizei oder unter der Nummer 0721/12016-0 bei der Bundespolizei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2