Unbekannte schlagen 19-Jährigen in Bensheim zusammen

Bensheim.

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Breslauer Straße in Bensheim von mehreren unbekannten Männern verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der junge Mann in der Taunusanlage auf, als plötzlich mehrere Männer, unter anderem mit einem länglichen Gegenstand, auf ihn eingeschlagen haben.

Der 19-Jährige wurde nach jetzigem Stand mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an und die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06251/ 84680.