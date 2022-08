Dielheim. Randaliert haben Unbekannte am Dienstag in einer Kirche in der Zähringerstraße in Dielheim. Nach Angaben der Polizei wurden im Zeitraum zwischen 12 Uhr bis 17 Uhr unter anderem Altarkerzen und Ständer umgeworfen, Flyer und ein Gotteslob mittels Feuer sowie eine Heiligenfigur beschädigt. Zudem wurden Kerzen in unbekannter Anzahl entwendet. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06222/57090.

