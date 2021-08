Unbekannte legen Grabstein auf Straße - Zeugen gesucht

Worms. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Worms einen Grabstein auf die Fahrbahn gelegt. Nach Angaben der Polizei informierte gegen 1 Uhr ein Autofahrer die Beamten über das Hindernis auf der Höhenstraße, im Bereich der der Einmündung zur Eckenbertstraße. Wie sich herausstellte, stammte der 60 mal 40 Zentimeter große Stein aus einem in der Nähe befindlichen Steinmetzbetrieb. Er wurde dort aus einem Kiesbett gehoben und auf die Fahrbahn geschleppt. Letztlich wurde der Stein von den eingesetzten Polizeibeamten wieder an seinen Ursprungsort zurück verbracht. Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 006241/8520 bei der Polizei zu melden.

