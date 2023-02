Heppenheim. Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen einen neuwertigen Lastwagen in Heppenheim geklaut. Wie die Polizei mitteilt, stand der weiße Lastwagen der Marke Ford 320 auf der Freifläche eines Autohauses in der Breslauer Straße. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Heppenheimer Kripo ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.