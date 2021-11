Bad Dürkheim. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, mehrere Halteverbotsschilder in ad Dürkheim geklaut. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen bei einer Baustelle in der Hammelstalstraße zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06322/96 30 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1