Speyer. Unbekannte haben am Freitag in Speyer ein Blaulicht von einem Einsatzfahrzeug geklaut. Wie die Polizei mitteilt, kletterten die Täter zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr über den Zaun des Arbeiter-Samariter-Bundes in Speyer-Nord. Dort entwendeten sie von einem Einsatzfahrzeug das Blaulicht.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232 / 137-0 bei der Polizei Speyer zu melden.