Unbekannte greifen Mann nach Streit an und flüchten

Hockenheim. Ein 44-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz einer Hockenheimer Gaststätte angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zuvor aus dem Lokal verwiesen, da er sich dort mit einer Gruppe gestritten hatte. Diese folgte ihm und seiner Begleitung dann auf den Parkplatz und griff ihn an. Als Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden, flüchteten die Täter zu Fuß in verschiedene Richtungen. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der 44-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/28600 bei der Polizei zu melden.

