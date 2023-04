Unbekannte greifen in Frankenthal 17-Jährigen an – Zeugen gesucht

Frankenthal. Drei Unbekannte haben in Frankenthal in der Nacht zum Sonntag einen 17-Jährigen angegriffen und sind anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei sollen die Unbekannten in der Wormser Straße zwischen dem Wormser Tor und dem Rathausplatz auf den Jugendlichen getroffen sein. Daraufhin sollen sie in einen Streit geraten sein, bevor sie gegen 23.30 Uhr gemeinsam auf den !7-Jährigen einschlugen und ihn dabei leicht verletzten.

Die drei Täter flüchteten im Anschluss. Sie wurden als männlich und im Alter von 16-17 Jahren beschrieben. Einer von ihnen sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Ein anderer Täter habe eine rote Sweatshirtjacke und eine schwarze Kappe getragen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06233/3130 bei der Polizei zu melden.