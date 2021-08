Unbekannte entwenden Kennzeichen von zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Frankenthal. Unbekannte haben in Frankenthal die Kfz-Kennzeichen von zwei Autos gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht auf Samstag beide Kennzeichen eines auf dem Parkplatz der Sporthalle „Am Kanal“ abgestellten Pkw der Marke Renault entwendet. Am Samstag wurde dann im Zeitraum zwischen 7 und 16 Uhr das hintere Kennzeichen eines in der Hammstraße abgestellten Wagens - ebenfalls ein Renault - gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/3130 oder 06237/9341100 zu melden.

