Unbekannte entwenden Dieselkraftstoff aus Lkws - Polizei ermittelt

Altlußheim. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Dieselkraftstoff aus dem Tank von gleich mehreren Lkws entwendet. Wie die Polizei mitteilte, waren diese in der Gersdorfer Straße in Altlußheim geparkt.

Am Montagmorgen gegen 3.00 Uhr verständigte ein 68-Jähriger die Polizei, nachdem er Dieselrückstände auf der Fahrbahn sowie Beschädigungen an dem Tankdeckel seines Lkws festgestellt hatte. Bei einer Nachschau stellte er dann den geleerten Tank fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften der oder die Unbekannten bei mindestens drei weiteren Lkws Kraftstoff entwendet haben.

Wie viel Treibstoff entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Polizeiposten Altlußheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06205/31129 zu melden.