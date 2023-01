Unbekannte entsorgen Müll in Weinheim auf Tannenbaum-Sammelstelle

Weinheim. Unbekannte haben illegal ihren Müll auf einer Tannenbaum-Sammelstelle in Weinheim abgeladen. Wie die Feuerwehr mitteilt, sammelte die Jugendfeuerwehr die Christbäume in Weinheim am ersten Januarwochenende ein. Bei der Kontrolle des Christbaum-Haufens bemerkten sie die illegal abgelegten Holzabfälle und Bretter. Mit dem öffentlichen Aufruf hofft die Jugendfeuerwehr auf die Vernunft der Verursacher, den Müll wieder zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Feuerwehr hofft, dass sich die Verursacher des Mülls bei ihnen melden © Feuerwehr

Der Tannenbaumhaufen wird in Rippenweier bis zum Samstag, dem 25. Februar gelagert und dann am Abend im Rahmen eines Frühlingsfeuers entzündet.